На Лиговском путепроводе произошло страшное ДТП с грузовиком

Пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_tod
Пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_tod

В воскресенье утром, 16 июня, на Лиговском путепроводе в Красносельском районе Санкт-Петербурга случилась авария с участием фуры.

По версии очевидцев, водитель большегруза уснул во время движения, в связи с чем не смог справиться с управлением транспортным средством и совершил столкновение с отбойниками. Об этом свидетели аварии рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате дорожно-транспортного происшествия грузовик перекрыл движение на двух полосах дороги. На место происшествия прибыли пожарные службы, благодаря действиям которых дорога была освобождена. Также прибыли сотрудники скорой помощи.

По предварительным данным, в инциденте нет пострадавших.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина, попавшая под такси, находится в крайне тяжелом состоянии.

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На Лиговском путепроводе произошло страшное ДТП с грузовиком
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