Полиция расследует кражу «Тайота Камри» с Ленинского проспекта

Автовладелец обратился в службу «112».

В субботу, 15 июня, в 9:14 часов утра в службу «112» поступило обращение от 45-летнего мужчины. Он рассказал о том, что у него пропал автомобиль марки «Тайота Камри».

Владелец пропавшей иномарки сообщил, что транспортное средство было украдено неизвестным злоумышленников во временной период с 14 июня 16:00 часов вечера до 15 июня 9:00 часов утра, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль прошлого года выпуска был похищен от дома 114 по Ленинскому проспекту. Причиненный ущерб составил в общей сложности 1,47 миллионов рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту кражи. Полицеские принимают меры для розыска и задержания преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном районе 18-летний парень был ранен ножом при неизвестных обстоятельствах.