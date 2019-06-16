В Центральном районе 18-летний парень был ранен ножом при неизвестных обстоятельствах

В воскресенье, 16 июня, в отделение полиции по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации юноши.

Сотрудники больницы рассказали полицейским о том, что молодой человек 2001 года рождения был госпитализирован от дома 32 по Загородному проспекту, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где у него зафиксировали ножевое ранения в область груди.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов организована проверка, с помощью которой будут выявлены обстоятельства получения травмы. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений жителя Красного Села.