Находившийся в гостях приятель ранил 18-летнего хозяина ножом

В субботу, 15 июня, в отделение полиции Московского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации юноши 2000 года рождения.

Сотрудникам полиции рассказали, что 15 июня около 13:30 часов дня из своей квартиры, расположенной в одном из домов по Ленинскому проспекту, был госпитализирован молодой человек в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Врачи зафиксировали у пострадавшего непроникающее колото-резанное ранение левой половины грудной клетки. Сам юноша рассказал, что его знакомый, находясь в гостях по указанному адресу, ударил его ножом.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры, направленные на розыск и задержание подозреваемого. Полицейские принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном районе 18-летний парень был ранен ножом при неизвестных обстоятельствах.