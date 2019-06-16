На проспекте Художников спасатели потушили ларёк

Пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today
Пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today

В воскресенье утром, 16 июня, у дома 24 по проспекту Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга случился пожар.

Возгорание произошло на территории торгового ларька. Огонь распространился на площади в 6 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:32 часов утра. На место происшествия оперативно прибыли специалисты. Возгорание тушили на протяжении 20 минут две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. В 06:52 часов утра огонь был полностью ликвидирован.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. В торговом ларьке выгорела обстановка на площади в шесть квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе задержана женщина, сообщившая о минировании.

ГУ МЧС России по Петербургу пожар проспект художников
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