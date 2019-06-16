В Калининском районе задержана женщина, сообщившая о минировании

Вчера, 15 июня, около 2:00 часов ночи в службу «112» поступил звонок с мобильного телефона.

Неизвестная женщина сообщила о минировании дома 12 по улице Карпинского в Калининском районе Санкт-Петербурга. По факту обращения была проведена проверка и установлено, что информация являлась заведомо ложной, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате организации оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность звонившей и задержать её. Её оказалась 36-летняя гражданка.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном районе 18-летний парень был ранен ножом при неизвестных обстоятельствах.