Задержаны ещё 12 участников массовой драки под Пензой

Есть несколько версий причин конфликта. Фото: кадр из видео
Есть несколько версий причин конфликта. Фото: кадр из видео

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны еще 12 человек, которые принимали участие в массовом конфликте в селе Чемодановка Пензенской области.

По словам официального представителя следственного комитета Светланы Петренко, один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины, передает РИА Новости.

Ранее уже сообщалось о задержании 3 участников драки, двое из которых арестованы, а третий — проходит медицинское освидетельствование. Все задержанные признались в участии в драке.

В четверг, 13 июня, в селе Чемодановка произошел массовый конфликт, который перерос в драку. Известно, что в результате инцидента пострадало не менее 5 человек, один скончался в больнице.

На данный момент расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина погиб в массовой драке в Пензенской области. Жители Чемодановки перекрыли трассу.

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Задержаны ещё 12 участников массовой драки под Пензой