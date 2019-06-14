Мужчина погиб в массовой драке в Пензенской области. Жители Чемодановки перекрыли трассу

Вот такая Чемодановка. Фото: скриншот youtoub
Вот такая Чемодановка. Фото: скриншот youtoub

После драки в Чемодановке скончался молодой человек. В знак протеста на улицы вышли более 1000 человек.

События происходят в селе Чемодановка Пензенской области. Там скончался парень, накануне участвовавший в драке с цыганами. Также сообщается, что второй гражданин, доставленный в больницу в результате получения травм в этой же драке, находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что по предварительной информации в столкновении в Чемодановке телесные повреждения получили до пяти человек. Правоохранители уже возбудили дела по статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Известно, что жители Чемодановки вышли на крупный сход из-за столкновения с цыганами.

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