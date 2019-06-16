Изгнанный из храма в Ивангороде прихожанин утонул рядом с местом изгнания

В день происшествия бывший прихожанин был в сильном алкогольном опьянении. Фото: https://pixabay.com
В день происшествия бывший прихожанин был в сильном алкогольном опьянении. Фото: https://pixabay.com

Мужчина рыбачил на территории храма Святой Троицы и рыбалка оказалась для него смертельной.

Инцидент произошел накануне днем на берегу Нарвского водохранилища. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. По информации издания, мужчину до происшествия видел продавец церковной лавки храма Святой Троицы. По словам свидетеля, погибший рыбачил, но в какой-то момент потерял создание и упал в воду.

Позже в церкви рассказали, что утопленнику было 56 лет и он какой-то период жил в храме, так как был бездомным. За плохое поведение он был изгнан из храма. Также известно, что в день происшествия бывший прихожанин был в сильном алкогольном опьянении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что находившийся в гостях приятель ранил 18-летнего хозяина ножом.

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