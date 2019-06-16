При взрыве в жилом доме Кудрово пострадал школьник

По предварительной информации, подросток пострадал из-за взрыва пиротехнического изделия.

Было ли пиротехническое изделие куплено или подросток сам решил изготовить его и в связи с этим произошел взрыв, теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Известно, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградкой области, что взрыв в жилой доме в Кудрово произошел днем 16 июня.

В результате взрыва были выбиты окна в одной из квартир дома по Областной улице. О происшествии также сообщили местные жители в социальной сети. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, также скорая помощь.

В результате инцидента школьнику потребовалась госпитализация. Полиция проводит проверку по факту травмирования школьника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла.