ДТП на внешнем кольце КАД у развязки с Сергиево: Одна машина перевернулась, вторая полностью разбита

Для объезда доступна небольшая часть крайней правой полосы. Фото: https://vk.com/spb_today
Для объезда доступна небольшая часть крайней правой полосы. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, участники ДТП получили травмы средней степени тяжести.

О дорожно-транспортной аварии на КАД сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” вечером. Участниками ДТП стали как минимум три машины. В результате столкновения грузовая машина перевернулась на бок, другая машина полностью разбита.

Потерпевшие сидят на обочине и ждут сотрудников скорой помощи.

“ДТП на внешнем кольце КАД у развязки с Сергиево, вроде все живы, пострадавшим оказывают первую помощь. Собирается пробка”, — пишут в соцсети.

Судя по размещённым в группе “ДТП и ЧП. Петербург” фотографиям, машины заняли практически все полосы движения. Для объезда доступна небольшая часть крайней правой полосы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Московском шоссе автомобиль с прицепом вылетел в кювет.

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