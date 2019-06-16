На Московском шоссе автомобиль с прицепом вылетел в кювет

Машина с пассажирами не пострадала. Фото: https://vk.com/spb_today
Машина с пассажирами не пострадала. Фото: https://vk.com/spb_today

Сам легковой автомобиль не перевернулся, а вот прицеп сделал несколько оборотов.

О происшествии на Московском шоссе сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. Инцидент произошел возле поселка Ульяновка. Очевидцы пишут, что в результате дорожной аварии никто не пострадал.

Автомобиль следовал по шоссе с прицепом и, вероятно, водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Пользователи соцсети высказывают мнение, что вероятно водитель ехал на высокой скорости, потому что такой прицеп достаточно устойчив. Возможно, пишут некоторые, прицеп был неправильно закреплён или груз на нем был размещен не так, как положено.

Машина с пассажирами не пострадала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Honda на Кронверкской набережной совершила неудачную попытку бегства с эвакуатора.

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