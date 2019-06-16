Honda на Кронверкской набережной совершила неудачную попытку бегства с эвакуатора

Автомобиль повис одним колесом на эвакуаторе.

О попытке сбежать с места эвакуации сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы происшествия пишут, что водитель иномарки не согласился на эвакуацию и уже находясь на эвакуатор предпринял попытку бегства. Однако это сделать ему не удалось.

Автомобиль повис передним колесом и повис.

“Хонда хотела сбежать с эвакуатора на Кронверкской набережной, но повисла на пороге”, — пишут очевидцы.

Инцидент в Петроградском районе Петербурга произошел около 16:00 16 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Большом Сампсониевском столкнулись «Ленд Крузер» и трамвай.