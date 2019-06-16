На Большом Сампсониевском столкнулись «Ленд Крузер» и трамвай

В воскресенье утром, 16 июня, на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП.
О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
На перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова произошло столкновение трамвая и автомобиля марки «Тайота Ленд Крузер».
По версии свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель иномарки предполагал, что трамвай продолжит движение прямо по Большому Сампсониевскому проспекту, однако тот повернул в соответсвии с маршрутом, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе задержана женщина, сообщившая о минировании.