На Большом Сампсониевском столкнулись «Ленд Крузер» и трамвай

Информации о пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: https://vk.com/spb_today

В воскресенье утром, 16 июня, на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Смолячкова произошло столкновение трамвая и автомобиля марки «Тайота Ленд Крузер».

По версии свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель иномарки предполагал, что трамвай продолжит движение прямо по Большому Сампсониевскому проспекту, однако тот повернул в соответсвии с маршрутом, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе задержана женщина, сообщившая о минировании.