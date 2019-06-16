В центре Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре»

Фото: https://vk.com/dorinspb
Фото: https://vk.com/dorinspb

Мальчик пытался убежать от автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Обо всем сообщается во «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району.

Участниками ДТП стали таксист и ученик восьмого класса, который переходил дорогу недалеко от дома номер 21 на Лермонтовском проспекте. В результате «Шкода» сбила подростка в зоне регулируемого перехода. Известно, что за рулем такси сидел довольно опытный водитель, который находился за рулем трезвым. На видео, которое опубликовали в группе, видно, как ребенок идет по «зебре», а потом зачем-то бежит обратно на тротуар.

Мальчика доставили в больницу имени Раухфуса. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ДТП на внешнем кольце КАД у развязки с Сергиево: Одна машина перевернулась, вторая полностью разбита.

дтп школьник
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