На Савушкина сбили мотоциклиста

На место прибыла карета скорой, пострадавшему оказывается помощь.

Инцидент случился сегодня вечером, 16 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уточняют, что авария произошла на перекрестке улиц Савушкина и Планерной.

Автор поста не сообщил, кто именно стал участником ДТП. В тексте сказано, что удар оказался не очень сильным. Насколько серьезные травмы получил байкер – непонятно. После столкновения он лежал на земле, ожидая помощи специалистов.

«Что-то очень много начало разбиваться мотоциклистов и велосипедистов, это что за аномалия?»,

— пишет один из пользователей соцсети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга ребенок угодил под машину на «зебре». Мальчик начал переходить дорогу, увидел автомобиль и почему-то решил вернуться на тротуар, хотя опасность ему не угрожала. Водитель не ожидал такого маневра от школьника и не успел затормозить. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.