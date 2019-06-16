На Славы машина проехала 30 метров на крыше

В аварии пострадал водитель.

Инцидент случился сегодня вечером, 16 июня, в Московском районе. Обо всем сообщили очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участником аварии стали два автомобиля – легковушка и внедорожник. После того как они врезались друг в друга, автомобиль отбросило на поребрик.

В результате машина перевернулась и дальше перемещалась по городу уже на крыше. «Перевертыш» двигался таким способом примерно 30 метров, пишут очевидцы. Петербуржцы помогли пострадавшему выбраться из автомобиля. При визуальном осмотре серьезных повреждений не обнаружено – у водителя есть пара ссадин. Других пострадавших нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у поселка Токсово в результате ДТП пострадал парень. BMW X5 ехала по дороге как вдруг вылетела по непонятной причине в кювет. Возможно, водитель не смог справиться с управлением. В результате все остались живы, но нельзя сказать, что невредимы – один парень выбрался из автомобиля в крови.