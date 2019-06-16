В Выборгском районе из-за сломанного светофора случилась авария

Петербуржцы просят водителей быть осторожнее.

Инцидент случился 16 июня в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали два автомобиля – «Киа» и «Ренаулт». Они врезались друг в друга на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы. Есть предположение, что всему виной сломанный светофор. Машины временно мешали проезду, но не сильно, уверяют очевидцы.

На снимках заметно, что автомобили не получили серьезных повреждений. Что касается водителей, то с ними тоже все хорошо. «Ренаулт», к слову, был взят в аренду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Славы машина проехала 30 метров на крыше после столкновения с внедорожником. Хозяин получил ссадины, но в целом не пострадал. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.