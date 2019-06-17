В Петербурге у школьников отобрали телефоны и часы

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, которые похитили у несовершеннолетних телефон, наушники и наручные часы.

В воскресенье, 16 июня, в полицию Выборгского района обратилась 41-летняя женщина с заявлением о том, что трое неизвестных злоумышленников, применив физическую силу, отобрали у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон и наручные часы.

Инцидент произошел в поселке Парголово, у дома №51 по улице Ломоносова

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.2 УК РФ (грабеж).

В этот же день в полицию Василеостровского района обратилась женщина, которая сообщила, что у моста Бетанкура неизвестный преступник отобрал у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон и наушники, после чего скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Загородном проспекте в Петербурге на прохожего напали с ножом.