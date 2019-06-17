Автомобиль за 5 млн рублей украли в Металлострое

Жительница Колпинского района обратилась в полицию в воскресенье.

В Металлострое похитили автомобиль почти за 5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Жительница Колпинского района Петербурга обратилась в местное отделение полиции по факту пропажи ее автомобиля.

Женщина рассказала полицейским, что кто-то украл ее автомобиль Toyota Land Cruiser за 4,9 млн рублей с Полевой улицы. Полицейские уже возбудили дело о краже в особо крупном размере (ущерб должен превышать 1 млн рублей). Сейчас полицейские уже начали поиск злоумышленников.

Статистика ГИБДД Санкт-Петербурга по угонам и хищениям автомобилей в последние дни, за которые доступны данные, выглядит так: 13 июня, к примеру, поступило 17 сообщений об угонах, при этом найден один автомобиль в розыске. За 10 июня инспекторы получили 13 сообщений об угонах и нашли две машины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Костюшко грабят таксистов.