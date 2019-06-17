Потерянные деньги на Форекс можно вернуть

С каждым днем растет количество пострадавших, которые потеряли свои деньги на Форекс, биржах бинарных опционов, в онлайн-казино, букмекерских конторах и прочих финансовых пирамидах. Однако не все они знают, что из этих мошеннических схем деньги можно вернуть с помощью банковской процедуры чарджбек, единственно законного и рабочего способа.

Чарджбек — это процедура оспаривания платежа мошенникам на основании предоставленных доказательств. При этом деньги списываются со счета ответчика без его согласия и автоматически возвращаются на карту. Право на чарджбэк гарантируют международные платежные системы — VISA, MasterCard и российская ПС МИР. В их правилах прописана сама возможность проведения чарджбека, и если копнуть глубже — найдутся коды опротестования, связанные с игровой, инвестиционной и брокерской деятельностью.

Что нужно сделать, чтобы вернуть свои деньги? Обратиться в свой банк, выпустивший карту, с заявлением на проведение процедуры оспаривания платежа и доказательствами обмана со стороны получателя денег. Доказательствами могут быть:

скриншоты заблокированного личного кабинета,

переписок в электронной почте или мессенджерах, где к торговле активно подключались “менеджеры” и обещали прибыль,

аудио файлы,

скриншоты отклоненных заявок на вывод средств.

Анализируя информацию на сайтах мошенников можно увидеть, что в договорах оферты, страницах описания услуг, предупреждениях о рисках, правилах предоставления услуг (часто на английском языке) всегда есть противоречивые данные. Даже если реклама обещала золотые горы, ничего общего с трейдингом, Форекс и заработком на международной валютной бирже у них нет. Такие пустышки называют Форекс-кухнями. Деньги остаются на счетах компании, варятся внутри компании, сделки не выводятся на международные торги, все, что «менеджер» показывает клиенту — просто красивая картинка. Компании зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, как правило офшорных, у них нет лицензии регулятора, а потому они не имеют права называться брокерами и выходить на международную торговлю в Форекс.

Что касается казино, то они работают под кодом вида ТСП (торгово-сервисного предприятия), который запрещен в России, а платежи проходят якобы через Лондон, Гонконг и т.д.

Для проведения процедуры чарджбэк есть несколько обязательных условий:

С момента последнего платежа прошло не более 540 дней. Перевод осуществлялся непосредственно на сайте компании и при переводе вводился номер карты.

Инициировать чарджбек не получится, если:

Делался онлайн перевод через интернет-банкинг. Срок транзакций более 540 дней. Получатель платежа физическое лицо. Делались переводы с помощью любых электронных кошельков, Яндекс.Деньги, Киви, WebMoney, Western Union, передавались наличные в офисе.

Обратная сторона медали — бюрократическая машина, которая будет активно сопротивляться отстаиванию прав клиента. Банки всеми силами стараются не принимать заявления, а некоторые сотрудники и вовсе не знают, что такое чарджбэк. Если повезло и заявление все же приняли, в процессе работы необходимо несколько раз подавать дополнения (которых обычно уже нет, так как все имеющиеся доказательства были изначально приложены к заявлению), при отрицательном результате готовить опротестование. До момента опротестования дойти сложно, зачастую на самом начальном этапе банк выдает шаблонный отказ в возврате средств.

Отчаиваться все же не стоит. Сегодня на рынке появилось множество компаний, которые специализируются на проведении процедуры чарджбек под ключ, и знают, как вести себя с банками и безграмотными сотрудниками. Инициировать чарджбек можно только один раз, поэтому перед началом активных действий лучше получить консультацию опытных специалистов.