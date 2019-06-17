В Купчино узбек изнасиловал 70-летнюю петербурженку

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан 36-летний уроженец Узбекистана. Сотрудники полиции подозревают его в изнасиловании пожилой местной жительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, 70-летняя женщина пригласила мигранта к себе в гости в воскресенье, 16 июня. По словам потерпевшей, после чаепития 36-летний мигрант набросился на нее и изнасиловал.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что неизвестные в “Волге” стреляли по прохожим на юге Петербурга. Точной информации о пострадавших в инциденте на Малой Карпатской пока нет.

В полиции Петербурга пока не подтверждают сам факт стрельбы. Они уже доставили в отдел полиции молодого человека 26-ти лет, у которого забрали пневматический пистолет.