Подросток ограбил взрослого повара в Вырице

Несовершеннолетний отобрал у мужчины куртку, телефон и деньги без какого-либо оружия.

В воскресенье в полицию Ленобласти обратился 33-летний мужчина и рассказал полиции, что его ограбил неизвестный, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти 17 июня.

На мужчину напали в поселке Вырица на Барановской улице. Преступник забрал у него деньги, куртку и телефон.

Полиция Гатчинского района Ленобласти возбудила дело о грабеже и вскоре задержала подростка 2003 года рождения, его уже изобличили в злодеянии. Стоит отметить, что у него не было ни ножа, ни какого-либо другого оружия, но при этом ему удалось запугать мужчину на 17 лет старше. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но злоумышленник, может быть, еще даже не достиг этого возраста и уйдет ненаказанным.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге на Костюшко грабят таксистов.