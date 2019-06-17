Автобусных рейсов в Эстонию и Финляндию стало больше

По итогам года перевозчик рассчитывает, что на финском направлении перевозки вырастут на 40%. Фото: reisiportaal.ee

По итогам года перевозчик рассчитывает, что на финском направлении перевозки вырастут на 40%. Фото: reisiportaal.ee

Перевозчик Lux Express добавил по одному рейсу в день в каждую сторону на направлениях Петербург — Хельсинки и Петербург — Таллин.

Теперь на финском направлении ежедневно в каждую сторону идет по пять автобусов, а на эстонском — по 9. Чтобы пустить дополнительные рейсы, компания потратила более 100 млн рублей на три новых автобуса Scania Irizar i6.

За первые 5 месяцев 2018 года число пассажиров на рейсах между Петербургом и Хельсинки выросло на 40%, а на линии в Таллин — на 7%. Всего на данный момент на петербургских маршрутах компания оперирует 152 отправлениями в неделю в каждую сторону.

Регулярными автобусными перевозками на финском и эстонском направлении занимается также компания Ecolines, также рейсы в Финляндию выполняет «Совавто». Рейсовые автобусы удобны тем, что на границе их пропускают без очереди.

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