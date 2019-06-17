Пожилая семейная пара украла деньги из чужой сумки в Пулково

В сумке лежало 213 тысяч рублей в разных валютах. Фото: "Пулково"

В сумке лежало 213 тысяч рублей в разных валютах. Фото: "Пулково"

Женщина положила валюту в зону декольте и улетела отдыхать в Турцию.

В аэропорту “Пулково” задержали семейную пару, которую подозревают в краже чужих денег, сообщили Gazeta.SPb в управлении транспортной полиции по СЗФО 17 июня. Злоумышленники отправились из Петербурга в Анталью, а когда вернулись, их встретили полицейские.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала полицейским, что в конце мая ее муж полетел отдыхать в Турцию, но забыл в вестибюле аэропорта сумку, в которой лежало в общей сложности 213 тысяч рублей в разных валютах. Сумку он позже нашел, а вот денег в ней уже не было.

Полицейские вскоре выяснили, что к краже причастная пожилая чета: супругам 59 и 61 год. Они увидели сумку, забрали с собой и вынули оттуда все деньги. Женщина положила деньги в зону декольте.

В транспортной полиции возбудили дело о краже. Супругам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Металлострое украли автомобиль почти за 5 млн рублей.