Прокуратура помогла работникам Института океанологии получить зарплату

Прокуратура Василеостровского района провела проверку в СПб филиале Института океанологии им. П.П. Ширшова. В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что зарплата в институте выплачивается нерегулярно, а сумма задолженности по заработной плате составила более 1 млн рублей.
Прокуратура района внесла директору СПбФ ИО РАН представление об устранении нарушений.
Также в отношении руководителя ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
В результате задолженность по заработной плате перед сотрудниками была полностью погашена.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржца посадили в изолятор за неуплату алиментов.