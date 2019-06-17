Прокуратура помогла работникам Института океанологии получить зарплату

Погашение задолженности было осуществлено в полном объеме. Фото: Рixabay

Погашение задолженности было осуществлено в полном объеме. Фото: Рixabay

Прокуратура Василеостровского района провела проверку в СПб филиале Института океанологии им. П.П. Ширшова. В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что зарплата в институте выплачивается нерегулярно, а сумма задолженности по заработной плате составила более 1 млн рублей.

Прокуратура района внесла директору СПбФ ИО РАН представление об устранении нарушений.

Также в отношении руководителя ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В результате задолженность по заработной плате перед сотрудниками была полностью погашена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржца посадили в изолятор за неуплату алиментов.