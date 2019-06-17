Петербуржца посадили в изолятор за неуплату алиментов

Мужчина задолжал 9-летнему сыну свыше 270 тысяч рублей.

В Петербурге суд назначил мужчине 10 суток ареста за долги по алиментам, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 17 июня. Житель Северной столицы задолжал 9-летнему сыну свыше 270 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении 34-летнего петербуржца начали в Красносельском отделе ФССП. По решению суда он должен был отдавать на содержание ребенка четверть доходов, но не делал этого.

Судебные приставы Петербурга решили наложить арест на имущество должника, но его не было, как и денег на банковских счетах. Наконец по инициативе пристава суд назначил мужчине арест на 10 суток в качестве наказания. Сейчас он уже его отбывает. Если он так и не заплатит долги, то его могут посадить в тюрьму по уголовной статье на срок до 1 года, сообщают в УФССП Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что моряк заплатил 500 тысяч рублей алиментов, чтобы уйти в море.