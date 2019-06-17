Суд Ленобласти не стал менять приговор таджику за разбой

Мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима. Фото: pixabay.com
Мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима. Фото: pixabay.com

Мужчину приговорили к колонии за нападение на таксиста с ножом.

В Ленинградском областном суде рассмотрели апелляцию в отношении гражданина Таджикистана, которого приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима. Мужчина просил сократить ему срок заключения, передают в прокуратуре Ленобласти 17 июня.

Следствие установило, что в 2018 году подсудимый вместе с подельником, дело которого рассматривают отдельно, напал с ножом на водителя такси во Всеволожском районе Ленобласти. Таксист отдал злоумышленникам все ценности, ущерб составил не менее 20 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции, выслушав мнение прокурора, решил, что приговор справедлив и гуманен. За разбой по УК РФ можно получить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Московском районе Петербурга ограбили двух таксистов.

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