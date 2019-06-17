Крыса пришла в ресторан на проспекте Славы

Грызун попал не в сам ресторан, а только на уличную веранду. Фото: скриншот видео

Грызун попал не в сам ресторан, а только на уличную веранду. Фото: скриншот видео

В социальных сетях вспомнили о мультфильме “Рататуй” от студии Pixar.

В ресторане на проспекте Славы Санкт-Петербурга заметили крысу, сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в социальной сети. Видео с места события опубликовали в понедельник 17 июня.

Стоит отметить, что крыса попала не в сам ресторан, а только на уличную веранду. Посетители увидели, как грызун взобрался на пустой стол, поворошил салфетку и убежал.

Пользователи социальных сетей вспомнили о мультфильме “Рататуй” в связи с увиденным: в этой работе студии Pixar крыса учится готовить с помощью повара одного из ведущих французских ресторанов.

Пока нет никаких доказательств, что крыса действительно посещала ресторан, а видео в социальной сети не является постановочным.

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