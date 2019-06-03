Крысы наводнили Сосновый Бор, жителям не хватает котов

Грызуны лезут через мусоропроводы, трубы и щели в жилые квартиры.

Жители Соснового Бора сообщают, что в городе увеличилось число крыс, передают в группе “Мой Сосновый Бор” в соцсети 3 июня. На Молодежной улице крысы залезают в квартиры.

Местные жители сообщают, что встретили крыс на своей кухне и в туалете, они считают, что грызуны лезут по трубам и через мусоропровод на выходных. Управляющая компания дома заварила желоб для мусора. В соцсети активно обсуждают происшествие: многие уверены, что тяжелая ситуация сложилась из-за травли уличных котов и кошек.

Жителям предлагают привезти к квартиру кошек из Санкт-Петербурга. Поднимается вопрос о массовой травле, но некоторые считают, что тогда крысы будут гибнуть прямо в квартирах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что волонтеры рассказали о крысах, которые жили с 8-летним ребенком в Петербурге.