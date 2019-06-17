Дело Рудникова и Дацышина перевели из вымогательства в самоуправство

Изначально речь шла о 10 годах колонии для одного и 8 годах для другого. Фото: pixabay.com

Изначально речь шла о 10 годах колонии для одного и 8 годах для другого. Фото: pixabay.com

Журналист и бывший полпред хотели добиться денег от главы УСК Калининграда.

В Московском районном суде Санкт-Петербурга продолжили рассмотрение дел Игоря Рудникова и Александра Дацышина. Сейчас в суде переквалифицировали обвинения в их адрес. Защита настаивает на полном оправдании, но уже сейчас подсудимые могут получить наказание без лишения свободы, сообщают СМИ.

Следствие утверждает, что учредитель СМИ “Новые колеса” Игорь Рудников и экс-зам полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин попытались вынудить к даче взятки главу УСК Калининграда Виктора Леденева. Рудникову предъявили обвинение в вымогательстве, а Дацышину — в посредничестве при этом. Изначально речь шла о 10 годах ИК строгого режима для первого и 8 годах для второго, но сейчас в суде начали разбирать дело не о вымогательстве, а о самоуправстве.

Дело рассматривают в Петербурге, чтобы обеспечить беспристрастность суда. Следствие утверждает, что в СМИ под шефством Рудникова выпускали позорящие Леденева статьи и Рудников хотел получить от главы УСК $50 тысяч.

По статье о самоуправстве без насилия, согласно УК РФ, максимальное наказание составляет арест на 6 месяцев и/или штраф до 80 тысяч рублей.

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