В Ленобласти закончили расследование убийства в поселке Шум

Женщина умерла в подъезде после шести ударов ножом. Фото: pixabay.com
Женщина умерла в подъезде после шести ударов ножом. Фото: pixabay.com

В октябре мужчина пришел в гости к знакомым, но после ссоры пролилась кровь.

В Кировске закончили расследовать дела в отношении жителя Ленобласти, которого обвиняют в убийстве и попытке двойного убийства, чтобы скрыть преступление, сообщили Gazeta.SPb в управлении СК Ленобласти 17 июня.

Следствие установило, что 15 октября мужчина пришел к знакомым в поселке Шум. В квартире начали пить алкоголь, началась ссора, обвиняемый достал нож и несколько раз ударил женщину ножом, затем вытащил тело в подъезд, где она и скончалась. Сожитель женщины застиг обвиняемого сразу после преступления. Тот ударил его ножом в спину, но мужчине удалось вырваться и позвать на помощь.

Мужчину уже судили за преступления против личности. Сейчас его заключили под стражу, а дело отправляют в суд, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти не стали менять приговор таджику за разбой.

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