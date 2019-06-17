Рудников и Дацышин получили обязательные работы вместо колонии

Иск потерпевшего на 3 млн рублей суд Петербурга оставил без удовлетворения.

Игорь Рудников и Александр Дацышин получили обязательные работы в качестве наказания за самоуправство, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 17 июня.

Рудников получил 550 часов работ. Его уже освободили из-под стражи. Дацышину назначили 50 часов. Иск потерпевшего на 3 млн рублей в суде решили не удовлетворять, а арест с имущества подсудимых уже сняли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дело Рудникова и Дацышина перевели из разряда “вымогательство взятки” в “самоуправство” и рассказала, в чем состояло дело. Изначально суд планировал назначить первому 10 лет колонии строгого режима, а второму — 8 лет. Адвокаты обвиняемых просили полного оправдания. В результате в свободное от работы время фигурантам дела придется поработать на пользу общества.