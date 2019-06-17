СМИ сообщили о гибели 13-летней россиянки в Испании

В газете El Periodico сообщили, что полиция имеет дело с насильственной смертью. Фото: pixabay.com

В газете El Periodico сообщили, что полиция имеет дело с насильственной смертью. Фото: pixabay.com

Тело обнаружил знакомый матери, которая отлучилась из дома.

В Каталонии нашли тело 13-летней девочки, которая является гражданкой РФ, сообщает телеканал Telecinco 17 июня.

Тело нашли в городе Матаро. Полиция Каталонии уже расследуют дело. Известно, что девочка жила в Испании с братом и своей матерью, которая покинула автономное сообщество Каталония несколько дней назад. Ее брата, тоже несовершеннолетнего, пока не нашли, передает канал.

Мать попросила знакомого проверить дом, в котором жила девочка: он и обнаружил труп. Медэксперты не считают произошедшее суицидом, а в газете El Periodico сообщили, что полиция имеет дело с насильственной смертью.

В Испании, по официальной статистике, прописаны свыше 73 тысяч граждан России. Больше всего русских живет в Барселоне — свыше 4,5 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге девушку поймали с наркотиками.