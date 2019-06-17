Девушку поймали с свертками наркотиков на Наставников

В одном лежал метилэфедрон, во втором — марихуана.

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали молодую девушку, у которой нашли свертки с наркотическими средствами, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 17 июня.

Наряд ВО на патруле увидел девушку на проспекте Наставников, которая вела себя необычайно шумно. Ее задержали за мелкое хулиганство, а уже в отделе полиции при обыске нашли у нее два свертка. В одном лежал белый порошок, во втором — нечто зеленое растительное. Экспертиза показала, что в первом лежал метилэфедрон, 0,4 г, а второе вещество — это марихуана, 6 г.

В полиции возбудили дело о незаконном хранении наркотиков. Девушке 24 года, передают в Росгвардии Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что проводник поезда “Петербург — Москва” пытался незаконно провезти алкоголь.