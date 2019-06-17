В Выборгском районе дом пошел трещинами

Местные жители во всем винят строящийся неподалеку ЖК «Легенда».

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Жители Светлановского». Люди уверяют, что на доме № 24/2 на 2-м Муринском проспекте появились пугающих размеров трещины. Обсуждающие инцидент почти уверены, что это связано с возведением жилого комплекса от LEGENDA Intelligent Development.

В администрации района заявили, что сотрудники Жилищного комитета разберутся в ситуации, передает 78.ru.

Напоминаем, что петербуржцы были против строительства ЖК «Легенда» – они считали, что очередные дома повредят экологии. В знак протеста люди поселили в Серебряном пруду амуров и карасей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге жителей пятиэтажного дома эвакуировали после звонка жительницы о трещинах в стене. Эксперты взглянули на повреждения и заключили, что опасности они не представляют.