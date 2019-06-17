Центр Петербурга «встал» из-за аварии

Автомобиль решил повернуть направо там, где это делать запрещено.
Инцидент случился сегодня вечером, 17 июня, на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Петербуржцы не рассказывают подробностей происшествия, но уверяют, что во всем виноват водитель автомобиля, который повернул направо, несмотря на знак, запрещающий делать это. Нарушение правил дорожного движения привело к аварии – кто стал ее участниками непонятно, а также не уточняется, есть ли пострадавшие.
«Пробке быть. Держитесь там, ребята»,
— сообщает автор поста.
Пользователи соцсети поругали водителя за невнимательность, а также предположили, что все было совсем иначе.
«Может «Драйв» прямо ехал, а «Солярис» вторым рядом повернуть налево хотел (там так постоянно делают)»,
— пишет один из комментаторов.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сломавшийся тепловоз перегородил проспект Обуховской обороны.