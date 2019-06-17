Стали известны результаты вскрытия тела россиянки, найденного в Испании

Оно доказало, что 13-летнюю девочку убили.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что тело девушки нашли в квартире в городе Матуро мертвой. У полицейских было несколько предположений, касаемо причин смерти подростка. Тело передали в морг, чтобы вскрытие показало, как именно все произошло. Специалисты уверяют, что горло россиянки кто-то перерезал холодным оружием – это значит, что версия о насильственной смерти подтвердилась.

Напоминаем, что девочка жила в Испании вместе с мамой и 15-летним братом. Недавно женщина с сыном покинула страну, оставив девочку одну. Ее месторасположение пока не удалось установить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы. Отмечается, что убийца связал тело, поместил в чемодан, тяжело нагруженный керамической плиткой, после чего утопил в озере.