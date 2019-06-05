В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Во вторник, 4 июня, служба спасателей подняла на поверхность озера Коккинопезоула тело ещё одной жертвы серийного убийцы. Водоем расположен в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

В середине апреля в шахте в деревне Митсеро туристы нашли тело гражданки Филиппин, которая числилась без вести пропавшей с мая 2018 года. Через несколько дней полицейские обнаружили в шахте еще одно тело.

По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. По предварительной информации, его жертвами могли стать пять женщин и двое детей. Все погибшие – гражданки иностранных государств.

Шестой труп был обнаружен во вторник в озере с ядовитыми отходами. Отмечается, что убийца связал тело, поместил в чемодан, тяжело нагруженный керамической плиткой, после чего утопил в озере.

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