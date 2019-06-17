В Пушкине нашли снаряд времен ВОВ

Его уже вывезли на полигон и уничтожили.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Боеприпас обнаружили на территории Пушкинского района в воскресенье. Он лежал недалеко от дома номер 46 на Церковной улице. Спустя сутки специалисты вывезли снаряд на полигон, где ликвидировали его. Спасатели просят петербуржцев сообщать обо всех подозрительных находках, а также призывают не пытаться контактировать с ними – порой это может быть слишком опасно.

Напоминаем, что с начала 2019 года в России нашли более двух тысяч боеприпасов времен ВОВ, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петергофе найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд калибра 152 миллиметра был найден местными жителям в Луговом парке, который находится на улице Братьев Горкушенко. Его оперативно обезвредили.