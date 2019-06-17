В Пушкине нашли снаряд времен ВОВ

Фото: МЧС
Фото: МЧС

Его уже вывезли на полигон и уничтожили.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Боеприпас обнаружили на территории Пушкинского района в воскресенье. Он лежал недалеко от дома номер 46 на Церковной улице. Спустя сутки специалисты вывезли снаряд на полигон, где ликвидировали его. Спасатели просят петербуржцев сообщать обо всех подозрительных находках, а также призывают не пытаться контактировать с ними – порой это может быть слишком опасно.

Напоминаем, что с начала 2019 года в России нашли более двух тысяч боеприпасов времен ВОВ, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петергофе найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд калибра 152 миллиметра был найден местными жителям в Луговом парке, который находится на улице Братьев Горкушенко. Его оперативно обезвредили.

боеприпас пушкин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны результаты вскрытия тела россиянки, найденного в Испании
В Пушкине нашли снаряд времен ВОВ
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
На Киевском шоссе после ДТП госпитализировали водительницу
Кудрин: «социальный взрыв» возможен из-за бедности
BadComedian и Kinodanz примирились
ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 году
В Выборгском районе объявили войну борщевику