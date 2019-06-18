В Москве вынесли приговор “косметологу”, изуродовавшему 19 пациенток

Помимо срока, женщины должны будут выплатить одной из бывших клиенток моральную компенсацию в размере два миллиона рублей. Фото: https://pixabay.com

Помимо срока, женщины должны будут выплатить одной из бывших клиенток моральную компенсацию в размере два миллиона рублей. Фото: https://pixabay.com

Женщины со своими ассистентками вводила нелицензированные и сомнительные препараты.

Накануне Савеловский суд Москвы приговорил предпринимательницу Наталью Коростелеву, некачественные косметологические услуги которой изуродовали 19 клиенток, к 5,5 годам колонии общего режима. Об э ом пишет ТАСС.

Как ранее установило следствие, женщина и ее ассистентки не имели диплом и квалификацию, но оказывали косметологические услуги. В результате своей предпринимательской деятельности от их методики пострадали 19 клиенток. Они, сформулировал суд, получили “неизгладимые изменения лица и психологические травм”.

Помимо срока, женщины должны будут выплатить одной из бывших клиенток моральную компенсацию в размере два миллиона рублей.

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