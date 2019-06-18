Мать 8-летней девочки обвинила в педофилии тренера школы олимпийского резерва в Подмосковье

Сама девочка рассказала, что тренер просил ее остаться в зале или кабинете, где раздевал и трогал ее в интимных местах. Фото: https://pixabay.com

Сама девочка рассказала, что тренер просил ее остаться в зале или кабинете, где раздевал и трогал ее в интимных местах. Фото: https://pixabay.com

До работы в этой школе, тренер работал в Свердловской области.

С прошлого места работы тренер ушел с хорошей характеристикой. Также, пишет Московский комсомолец, никаких нареканий на прошлом месте работы у него не было.

В школе олимпийского резерва в Подмосковье мужчина начал работа сравнительно недавно и также без нареканий. Он занимался с младшей группой детей в первой половине дня.

Подозрения возникли у матери одной из воспитанниц, которая стала замечать, что ее дочь позже все уходит с тренировки. Также она вспомнила, что мужчина сказал, что у нее большое будущее.

Сама девочка рассказала, что тренер просил ее остаться в зале или кабинете, где раздевал и трогал ее в интимных местах. Мать ребёнка написала заявление в полицию. Тренер задержан.

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