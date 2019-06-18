Владелец интернет-магазина “Фотосклад” рассказал о беспределе таможенников

Бизнесмен и его адвокат написали заявление в транспортную прокуратуру. Фото: https://pixabay.com

Бизнесмен и его адвокат написали заявление в транспортную прокуратуру. Фото: https://pixabay.com

Они насильно выманили его из квартиры и увезли больного в Москву.

Предпринимателем заинтересовалась таможня, когда он был заподозрен в контрабанде техники, сообщает “Мойка 78”. Алексей Банников — владелец интернет-магазина сказал, что его таможенники увезли в Москву на отечественном автомобиле, при этом их совершенно не заботило, что у него обострилась хроническая болезнь.

Также потерпевший сообщил изданию, что задержание было больше похоже на похищение.

Для осуществления своего плана, сообщает задержанный, его насильно выманили из квартиры под другим предлогом. Якобы на него пожаловались из-за шума и громкой музыки.

Также среди тех, кто пришел “выманивать” мужчину, он заметил и сотрудника Московской таможни, с которым познакомился на границе по факту, по версии таможенников, контрабанды.

С 5 до 9 утра в таможне его заставляли подписывать различные документы, вспоминает Банников. На сегодняшний день бизнесмен и его адвокат написали заявление в транспортную прокуратуру. Предприниматель считает, что сотрудники Московской таможни превысили служебные полномочия.

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