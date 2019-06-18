Трое неизвестных отобрали у прохожего на Большевиков два смартфона

Полиция Невского района Санкт-Петербурга разыскивает троих злоумышленников, которые силой отобрали у прохожего три смартфона и 18 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел около полуночи у дома № 25 по проспекту Большевиков в Невском районе Петербурга. В полиции потерпевший рассказал, что на него напали трое неизвестных ему мужчин и отобрали у него два дорогостоящих мобильных телефона, а также 18 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицейские начали поиск злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что пятеро злоумышленников избили 22-летнего парня, отобрав у него мобильный телефон, банковскую карты и деньги. Воспользовавшись невнимательностью преступников, юноша смог сбежать.