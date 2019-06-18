Четверо неизвестных в пункте приема металла в Ленобласти похитили 400 рулей — “по сотке на брата”

По подозрению был в это преступлении был задержан мужчина 35 лет. Фото: https://yandex.ru
По подозрению был в это преступлении был задержан мужчина 35 лет. Фото: https://yandex.ru

Одного из подозреваемых сотруднике полиции Тосненского района уже задержали.

Теперь предстоит найти еще троих причастных к дерзкому преступлению, сообщают сотрудник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 17 июня, сообщает полиция. В отдаление обратился гражданин 1986 года рождения, с заявлением о том, что в 15:30 в поселке Гладкое, в доме по улице Ручейная четверо неизвестных злоумышленников в помещение пункта приема металла, угрожая физической расправой из открытого сейфа совершили хищение 400 рублей выручки и с места происшествия скрылись.

По подозрению был в это преступлении был задержан мужчина 35 лет. Приняты меры к розыску и задержанию остальных злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неспортивные игры с огнестрельным устроили мужчины на стадионе в Выборге.

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