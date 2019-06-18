Мужчина отправится в колонию на 3,5 года за попытку завладеть квартирой

Калининский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере и приговорил его к 3,5 годам тюрьмы.

По данным следствия, подсудимый с группой подельников подыскал жертву, которая злоупотребляет алкоголем и имеет в собственности квартиру в Северной столице.

Отвезя потерпевшего в частный дом в поселке Чихачево, под обманным предлогом размена двухкомнатной квартиры на однокомнатную, мошенник убедил потерпевшего написать расписку о получении им денежного займа в размере 3,5 млн рублей, что не соответствовало действительности. Расписка была необходима для того, чтобы можно было заключить заведомо невыполнимый договор займа с залогом. При этом фактически эти денежные средства потерпевшему не передавались.

Подсудимый доставил потерпевшего к нотариусу, где мужчина, находящийся в подавленном состоянии, длительное время злоупотреблявший спиртными напитками, подписал договор займа с залогом, согласно которому залогом выступала его квартира. При этом 3,5 млн рублей так и не были переданы потерпевшему.

По истечении срока договора займа с залогом мошенник умышленно обратился в Калининский районный суд Петербурга с иском к потерпевшему о взыскании долга по договору займа и обращении взыскания на эту квартиру.

Суд исковые требования удовлетворил, однако злоумышленник завладеть квартирой потерпевшего не смог, так как решение суда было отменено судом апелляционной инстанции, а договор займа признан не заключённым.

Суд с учетом позиции государственного обвинения суд признал мошенника признан виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде 3,5 колонии общего режима, со штрафом 40 тысяч рублей.

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