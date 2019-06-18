В Ленобласти утонула 15-летняя девочка

Школьница прыгнула в озеро с пирса, не умея плавать. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел днём 17 июня на берегу озера Красное у деревни Светлое в Ленобласти.

15-летняя воспитанница седьмого класса коррекционного учебного заведения в Зеленогорске пошла купаться с друзьями в озере, но прыгнув с пирса, захлебнулась в воде, так как не умела плавать.

Отмечается, что у девочки неблагополучная семья, родители часто злоупотребляют спиртными напитками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге ребенок получил открытую черепно-мозговую травму во время тренировки по фигурному катанию. Девятилетний мальчик доставлен в детскую больницу №2 в тяжелом состоянии.