На КАД перекроют две полосы, на двух соседних ограничат скоростной режим

Перекрытие движения на КАД. Фото: Screenshot ЯндексКарты.
Перекрытие движения на КАД. Фото: Screenshot ЯндексКарты.

С 18 по 25 июня автомобилисты не смогут проехать по первой и второй полосам на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Третья и четвёртая полоса будет работать в обычном режиме, но с ограничением скоростного режима до 50 км/ч. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

На месте проведения работ по устранению колейности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ремонт на Западном скоростном диаметре приведет к перекрытиям трасс. На разных концах ЗСД в Петербурге будут время от времени закрывать движение — всего на 11 участках.

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