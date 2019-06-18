19 июня в Ленобласти разведут мост через Свирь. Движение будет перекрыто

Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор
Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

19 июня на участке дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

19 июня с 08:50 до 10:50 для пропуска негабаритного судна будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 км федеральной трассы Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленобласти.

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с 18 по 25 июня автомобилисты не смогут проехать по первой и второй полосам на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Третья и четвёртая полоса будет работать в обычном режиме, но с ограничением скоростного режима до 50 км/ч.

ленобласть ограничение движения свирь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии мужчина пытался оплатить номер в отеле сувенирными деньгами
Подвал жилого дома горит на Петроградской стороне
Брелок “Подорожник” в новом дизайне представят на форуме транспорта
19 июня в Ленобласти разведут мост через Свирь. Движение будет перекрыто
Услуга tax free набирает популярность в Пулково
В Петербурге 3 из 10 марок пломбира являются подделкой
Петербуржец идет в колонию за попытку убийства возлюбленной
Женщины и молодежь верят в способность мужчин следить за детьми