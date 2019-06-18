КГИОП рассказал и показал что сгорело в костеле св. Марии на Минеральной

В 2019 году проводятся работы по реставрации крипты. Фото: http://kgiop.gov.spb.ru

В 2019 году проводятся работы по реставрации крипты. Фото: http://kgiop.gov.spb.ru

В Калининском районе Санкт-Петербурга ранним утром 17 июня 2019 года произошло возгорание католического храма, построенного в 1857-1858 гг.

В результате умышленного поджога дверного проема западного фасада здания были потеряны дверной проем и его заполнение, отделочные слои стен и декоративные элементы (в том числе гипсовая лепнина). Стены, плафон, окна, витражи и другие декоративные детали основного зала и помещения колокольни полностью покрыты сажей.

КГИОП подготовил заявление в правоохранительные органы по факту повреждения культурного наследия.

В 2019 году проводятся работы по реставрации крипты. Объем финансирования в текущем году составит 34,6 млн. рублей. Сообщается, что реставрация неоготического костела продолжится по утвержденному графику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что женщина попыталась поджечь храм на Минеральной улице.